快手上线自研文生图大模型“可图”，消息称参数规模达十亿级

IT之家 5 月 30 日消息，快手自研文生图大模型“可图”已于近日正式对外开放，其目前支持文生图和图生图两类功能，可用于 AI 创作图像以及 AI 形象定制。

用户可通过“可图”微信小程序和网页版使用。据界面新闻报道，这也是快手首次将其自研的系列大模型对外开放。报道援引知情人士消息称，“可图”大模型的参数规模达十亿级，这些数据来自开源社区、快手内部构建和自研 AI 技术合成，覆盖了常见的千万级中文实体概念，还引入强化学习和奖励模型技术（RLHF），解决了文生图大模型在长文本和复杂语义文本输入下的效果问题。

报道称，快手内部今年明确了大模型应用策略，主要包含理解、互动和生成三个方向，具体的应用场景包括全域大模型内容理解、AI 互动、商业场景的数字人与 AIGC 等。

经IT之家实测发现，“可图”提供的功能包括“文生图”，以及多款动漫主题、写实人像风格，包括本世纪早期流行的“红钻贵族”、近期较为热门的“粘土世界”风格，以及多种不同风格的“绘画”样式，用户一次可生成最多 4 张图片。

据IT之家此前报道，快手创始人兼 CEO 程一笑曾在今年 3 月放出豪言：有信心在未来半年内，使大模型的综合性能达到 GPT4.0 的水平。同时，他还称快手文生图大模型“可图”综合性能已超过 Midjourney V5 的水平。

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