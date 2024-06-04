九十年代经典游戏《神秘岛》续作《Riven》重制版 6 月 26 日发售，支持简体中文

IT之家 6 月 4 日消息，Cyan 工作室在 1993 年推出了一款知名经典图形解密游戏《神秘岛（Myst）》，此后官方在 1997 年推出了游戏续作《Riven：the Sequel to Myst》，目前这款续作的重制版《Riven》已经上架 Steam 平台，计划于 2024 年 6 月 26 日推出。

IT之家从商品页中获悉，游戏支持简体中文界面和字幕，可以使用 VR 设备游玩，不过具体售价尚未公布，IT之家附商品页信息如下：点此访问

据介绍，《Riven：the Sequel to Myst》在当年完全由 Cyan 公司使用初代游戏《Myst》的版税资金开发而成，游戏在首年销售超过 100 万份，并获得了积极的评价。

而在这款号称“从头开始重制并扩展”的游戏中，玩家据称可以在高清视觉效果下尽情探索游戏中的五个神秘岛屿，逐步揭开谜团，发现各种线索、破译外国语言并沉浸于游戏复杂的传说中。

此外，本作原始版本已于先前登陆 Steam 平台，如果小伙伴们想在玩重制版之前先通关整个《Myst》系列，可以点此访问 Steam 页面购买原版《Riven》合集，该版本售价为 385.2 元。

游戏介绍：

复杂的叙事和烧脑的谜题 ：挑战你的智慧，解开贯穿故事的巧妙谜题。

沉浸式环境和惊人的画面 ：探索超现实的岛屿，每一个都精心打造，细节无与伦比，从茂密的丛林到令人惊叹的洞穴。

扩展的探索世界 ：体验一个沉浸式且视觉惊艳的世界，新玩家和老玩家都能发现新的奥秘。

完全重新想象的游戏体验 ：以全新的方式体验《Riven》，在实时 3D 环境中自由移动。无论你是重返《Riven》的老玩家，还是渴望第一次探索《Riven》奥秘的新手，这个沉浸式且视觉惊艳的世界都将吸引你。

平面和 VR 平行开发的真正沉浸式体验：Cyan Worlds 正在同时开发平面和 VR 版本的游戏，以确保无论玩家选择哪个平台，都能获得高质量的体验。

游戏图赏：

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