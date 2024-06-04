谁最美？全球首届 AI 选美大赛拉开帷幕：入围名单已公布，奖金 1.6 万英镑

IT之家 6 月 4 日消息，根据英国《镜报》报道，全球首届 AI 模特小姐选美大赛 WAICAs 已经于上月拉开帷幕，总奖池达到 1.6 万英镑（IT之家备注：当前约 14.8 万元人民币），全球有超过 1500 个 AI 角色、1 万名 AI 团队成员参与。

WAICAs 全称是未来派世界人工智能创造者大奖，由 Fanvue 主办，将会根据 AI 的现实性、影响力和技术性来评判人工智能的影响力。

Fanvue 联合创始人威尔・莫南奇（Will Monange）解释说：

该奖项显示了 AI 领域创作者的参与程度，入围名单的水准令人难以置信。 我们估计全球大约有 10000 名人工智能创作者，但该奖项所做的就是发掘出我们都不知道的创作者，这些创作者都有引人入胜的背景故事，背后还有才华横溢的创作者为粉丝创作内容。

最终入围名单包括来自印度、摩洛哥、罗马尼亚、土耳其、法国等国的 AI 美女。这些 AI 模特的背景也各不相同：有演说家、DJ、登山家、赛车手等等。

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