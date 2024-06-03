马斯克称将为 xAI 购买约 30 万块英伟达 AI 芯片，预估至少花费 90 亿美元

IT之家 6 月 3 日消息，马斯克北京时间今天凌晨在回复一则投票时透露，xAI 的下一项重大举措可能是在明年夏天购买约 30 万块配备 CX8 网络的 B200 芯片。

xAI 已在近期获得了 60 亿美元（IT之家备注：当前约 435.6 亿元人民币）融资，公司估值达到约 180 亿美元（当前约 1306.8 亿元人民币）。目前，xAI 计划通过加大对 GPU 集群的投资，大幅扩展其 AI 相关的产品组合。

今年 4 月，X 平台（推特）博主“The Technology Brother”曾发帖表示，Meta 公司目前已经拥有约 35 万个 H100 GPU，系当前世界最大规模。马斯克补充说，“如果衡量正确的话，特斯拉将会排在第二位，X / xAI 会排在第三位。”

而根据今年 3 月英伟达 CEO 黄仁勋透露的消息，B200 GPU 的售价区间可能会在 3 万至 4 万美元（当前约 21.8 万至 29 万元人民币）。这意味着，假定 xAI 能够谈妥黄仁勋所说的最低价格，xAI 将花费至少 90 亿美元（当前约 653.4 亿元人民币）来购买约 30 万个 B200 GPU。

这也意味着，在接下来的数月之内，xAI 可能会投入现有估值的至少一半资金，来购买这些芯片。

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