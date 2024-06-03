微软将向瑞典 AI 及云计算基础设施投资 32 亿美元，为 25 万人提供基本 AI 技能培训

IT之家 6 月 3 日消息，据彭博社报道，微软公司今日宣布，计划在瑞典投资 32 亿美元（IT之家备注：当前约 232.32 亿元人民币）用于建设人工智能和云计算设施，这是微软迄今为止在北欧地区规模最大的基础设施投资。

图源 Pixabay

微软将在其 3 座数据中心增加 2 万个 GPU 来巩固其影响力，并承诺为 25 万人提供基本 AI 技能培训。微软副董事长兼总裁布拉德・史密斯在接受采访时表示：“这笔巨额投资反映了我们对瑞典能从 AI 中获益的信念，瑞典是欧洲大陆最具创新力的国家之一。”同时他还补充说，只有通过 AI，瑞典才能保持领先地位。

报道提到，北欧地区拥有丰富的清洁能源，故成为不少“能源大户”的首选目标，Meta 和谷歌都在北欧建立了大规模的基础设施。预计在未来十年内，几个大型绿色项目将使当地电力需求至少翻番。

微软副董事长布拉德・史密斯被问及如何面对“电力紧缺”的风险时表示，公司在投资数据中心的同时，还在可再生能源方面“下了大赌注”—— 与当地国有电力公司签订了合同，还采购了近 1 千兆瓦的电力。

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