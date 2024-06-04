索尼 Monitor & Control V2.0.0 应用更新，带来多机监控等功能

IT之家 6 月 4 日消息，索尼近日发布了其“监控与控制”（Monitor & Control，以下简称 M&C）移动应用的重大更新，旨在提升用户通过智能手机和平板电脑远程操控和查看相机画面的体验。本次更新（版本号 2.0.0）最引人注目的功能是加入了“多机监控”，该功能允许用户同时控制和预览多达四路摄像机画面。

需要注意的是，虽然 M&C 应用适用于 iOS 和安卓系统，但索尼此次推出的“多机监控”功能目前仅限于 iPadOS 设备使用。索尼称，“可以在一台 iPad 上最多无线连接四台相机，显示和拍摄它们的影像，并进行包括开始 / 停止记录、显示设置列表和电池电量等操作。由于可以通过一台设备操作使用多台相机的多角度拍摄，因此以前需要多人进行的工作现在可以由一个人完成。”

该功能支持有线和无线连接，既可通过 Wi-Fi 局域网，也可通过热点连接，方便用户在远程拍摄时操控多个机位。

IT之家注意到，更新后的 M&C 应用还新增了对更多索尼相机型号的支持，包括 Burano、FX6、FX3、FX30、Alpha 1、Alpha 9 III 和 Alpha 7S III 等。此外，针对用户此前反馈的相机画面在外部显示器上被裁切或缩放的问题，本次更新加入了“全屏监控”功能，可为所有支持的相机型号提供“无遮挡的实时图像预览”。

值得一提的是，本次更新还带来了其他实用功能的改进，例如用户可以在屏幕上自定义最多三个常用操作工具，并通过更直观的控件来调整帧率、感光度、快门速度、ND 滤镜、色彩风格和白平衡等设置。

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