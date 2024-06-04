微软 Copilot+ 电脑首发仅支持高通骁龙处理器，英特尔和 AMD 处理器稍晚支持

IT之家 6 月 4 日消息，在 2024 年台北国际电脑展 (Computex) 上，英特尔和 AMD 都发布了各自的新款 x86 笔记本处理器系列，这些处理器的 NPU 性能最高可达 48 TOPS 和 50 TOPS。然而，尽管这些性能已经超过了微软为其全新的人工智能 PC 计划 Copilot+ 设置的门槛，但搭载这些芯片的设备却并不会首发支持 Copilot+ 功能套件。

据 XDA 报道，微软在 Copilot+ 项目上与高通进行了深度合作。这并非排他性协议，但却是 Windows 操作系统首次优先支持 ARM 架构芯片。在 Copilot+ 发布时，微软就明确表示高通、英特尔和 AMD 都是合作伙伴。据推测，兼容 x86 处理器的 Copilot+ 可能要到今年第四季度才会推出。

“得益于高通集成式 45 TOPS NPU，我们选择与高通率先开启这一合作，”微软发言人在给 XDA 的一份声明中表示，“英特尔和 AMD 将于今年晚些时候推出规格类似的 SoC 芯片。”

XDA 采访了英特尔和 AMD 的相关人士，由于 Copilot+ 将以软件更新的形式提供，因此目前没有明确的发布时间表。英特尔在技术巡回活动中表示，他们希望能在新处理器上市当天就提供更新，但也有可能稍晚推出。

据IT之家了解，AMD 的 Strix Point 处理器将在英特尔的 Lunar Lake 处理器之前上市，搭载 Strix Point 的设备将于 7 月开始发售。

XDA 还称，Copilot+ 目前甚至还没有为 6 月 18 日上市的骁龙 PC 做好完全准备。不过微软正在努力加速开发，确保按时推出。这些设备上市时肯定将预装 Copilot+ 功能套件，其中包括 Recall 和 Cocreator 等功能。

2024 台北国际电脑展专题

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