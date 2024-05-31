AMD、英特尔、思科、谷歌、微软等组建“复仇者联盟”推 UALink 标准，挑战英伟达 NVLink

IT之家 5 月 31 日消息，AMD、谷歌、微软、英特尔（Intel）、博通（Broadcom）、思科（Cisco）等诸多科技巨头组建“复仇者联盟”，携手推出 UALink 行业标准，要挑战“灭霸”英伟达的 NVLink 技术。

IT之家注：NVLink 是英伟达开发并推出的一种总线及其通信协议，采用点对点结构、串列传输，用于连接中央处理器（CPU）与图形处理器（GPU），也可用于多个英伟达图形处理器之间的相互连接。

这些科技巨头本周四宣布成立名为“Ultra Accelerator Link (UALink) 推广组”的新联盟，计划制定、推广 UALink 行业标准，领导数据中心中 AI 加速器芯片之间连接组件的发展。

UALink 背后的理念雄心勃勃，可以连接多达 1024 个端点，简单地说，就是可以将大量加速器连接在一起，共同完成大规模计算任务。

UALink 最酷的一点在于，它不仅适用于大型企业。它为行业中的每个人打开了一扇门，让他们不仅在规模上，而且在创新方面都能跟上英伟达的步伐。博通公司（Broadcom）已经开始生产 UALink 交换机，这将有助于其他公司扩大运营规模。

UALink 标准推广落地也有利于整个 AI 行业，该标准鼓励合作与创新，目标是搭建更快、更高效的人工智能系统，完成更复杂的任务。

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