华硕 ROG 游戏手机 9 / Pro 曝料：高通骁龙 8 Gen 4 芯片，配 AirTriggers 操控按钮

IT之家 6 月 4 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日发布博文，分享了华硕 ROG 游戏手机 9 的部分规格信息。

该媒体挖掘数据库相关信息，表示华硕 ROG 游戏手机 9 / Pro 型号为“ASUSAI2501C”，将会搭载高通今年推出的骁龙 8 Gen 4 处理器。

IT之家援引该媒体报道，华硕 ROG 游戏手机 9 / Pro 的亮点在于散热系统，确保玩家在长时间游戏下也能保持手机的凉爽，此外手机配备 AirTriggers（触发按钮），可增强移动游戏玩家的游戏体验。

AirTriggers 可以为玩家带来额外的游戏控制体验，其按钮准确度高且非常灵敏，能最大限度地提高玩家的反应能力和控制能力。

华硕 ROG 游戏手机 9 / Pro 背面少不了 RGB LED 灯光，而且玩家可以通过自定义灯光效果来表达自己的风格，也可以根据游戏战况转换色彩效果。

华硕 ROG 游戏手机 9 / Pro 预估 2025 年第 1 季度上市发售，目前尚未确认相关信息。

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