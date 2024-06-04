首个面向气象导航的全球气象大模型，复旦大学发布“伏羲”2.0

IT之家 6 月 4 日消息，IT之家从复旦大学官方公众号获悉，复旦大学和上海科学智能研究院昨日联合举办“走进智能气象”主题活动暨智能气象创新生态联盟成立仪式。

成立仪式上，伏羲系列气象大模型 2.0（简称“伏羲”2.0）发布，以“伏羲”2.0 为核心的智能气象创新生态联盟成立。

相较于去年推出的 1.0 系列，“伏羲”2.0 的中期天气预报大模型和次季节大模型，面向新能源、航空运输等行业取得进展。

“伏羲”2.0 有以下升级：

面向气象导航对伏羲大模型进行优化，提高时空分辨率，实现 未来 15 天 0.1 度逐小时气象预测

构建海气耦合模型，纳入风浪、涌浪、海温等要素，提升全球风、浪、流、能见度等预测精度

进行极端天气优化，提升台风、极端降水等更多灾害性场景的预测精度

对新能源产业，“伏羲”2.0 是全球首个针对新能源优化的气象大模型，带来更准确的风速、辐照和发电能力预测，能够优化风电和太阳能发电的效率、平衡电网负荷、减少弃风弃光等，相当于为风电场和太阳能电站装上智能导航系统。

研发团队还提到“伏羲”下一步的升级计划：

推进“端到端”气象大模型，构建基于气象大模型的同化系统，实现多种卫星资料同化（微波、红外等），摆脱对传统模式的依赖

开发地球系统大模型，实现大气、海洋、陆面、冰冻圈的预报，探索大气污染、气候风险预报

构建基于大模型的国产化再分析数据集，利用大模型构建完全独立自主的国产化再分析数据，摆脱模型训练对国外数据的依赖

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