腾讯云刘煜宏谈大模型渗透率低：仍在发展期，AI 产品解决方案不成熟

IT之家 5 月 30 日消息，腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏表示，当前大模型渗透率低存在两个主要原因：一方面，大模型仍在发展期，AI 产品解决方案不成熟；另一方面，用户认知仍在建立，对 AI 需求集中在搜索 / 效率。

刘煜宏表示，表示原来的搜索引擎可能已经做得很好，现在的大模型能让搜索做得更好。从去年九月腾讯发布大模型产品以来，模型效率提升 50%，从千亿参数提升至万亿参数，支持 256k 原生窗口上下文，并且支持 16 秒视频生成。目前，腾讯内部已有 600 多个业务接入混元大模型。

5 月 22 日，腾讯云公布全新大模型价格方案，其中主力模型之一混元-lite 模型，API 输入输出总长度计划从目前的 4k 升级到 256k，价格从 0.008 元 / 千 tokens 调整为全面免费。

混元-standard API 输入价格从 0.01 元 / 千 tokens 降至 0.0045 元 / 千 tokens ，下降 55%，API 输出价格从 0.01 元 / 千 tokens 降至 0.005 元 / 千 tokens，下降 50%。新上线的混元-standard-256k，具备处理超过 38 万字符的超长文本能力，API 输入价格下调至 0.015 元 / 千 tokens，下降 87.5%，API 输出价格下降至 0.06 元 / 千 tokens，下降 50%。

最高配置万亿参数模型混元-pro，API 输入价格从 0.1 元 / 千 tokens 降至 0.03 元 / 千 tokens，降幅达 70%。

以上价格调整立即生效。同时，为了更好地服务开发者，一站式智能体创作与分发平台腾讯元器，也全面升级了模型资源扶持方案：用户不仅可以将专属 AI 智能体一键分发至腾讯全域渠道，获取免费的混元大模型资源和流量扶持，同时也可将智能体以 API 形式分发和部署至各类场景，免费 token 额度从此前的 100 万提升至 1 亿。

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