IT之家公告：关于今日上午全线服务突发故障的说明

各位家友们：

今日上午 10:00 左右软媒旗下全线服务突发故障，IT之家、最会买等所有产品的网站、客户端、后台服务全部出现中断，远程服务器亦无法连接。发现问题后，软媒工程师第一时间展开了紧急排查。

经排查并得到百度智能云工程师确认，导致本次服务中断的原因是：百度智能云侧北京地域出口网络出现故障。目前百度云已排除故障，软媒旗下各项服务也均已恢复正常。现将本次事故的发生及故障处理的主要时间节点汇报如下：

软媒产品部

2024 年 06 月 04 日

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