IT之家公告：关于今日上午全线服务突发故障的说明

各位家友们：
今日上午 10:00 左右软媒旗下全线服务突发故障，IT之家、最会买等所有产品的网站、客户端、后台服务全部出现中断，远程服务器亦无法连接。发现问题后，软媒工程师第一时间展开了紧急排查。
经排查并得到百度智能云工程师确认，导致本次服务中断的原因是：百度智能云侧北京地域出口网络出现故障。目前百度云已排除故障，软媒旗下各项服务也均已恢复正常。现将本次事故的发生及故障处理的主要时间节点汇报如下：
10:00 发现全线服务出现故障，开始排查；
10:21 由于故障长时间未能排除，业务已受到严重影响。为尽快恢复服务，尝试购买新的服务器资源（EIP、BLB），成功恢复了IT之家各项服务；
10:26 百度云确认故障原因，即百度智能云侧北京地域出口网络出现故障；
10:30 百度云故障解除；
10:33 IT之家各项服务切换回原服务器；
10:43 百度云再次出现故障；
10:46 再次将IT之家各项服务切换到新购买服务器资源，IT之家各项服务恢复；
10:50 百度云再次恢复正常，进入观察期；
13:30 观察确保稳定后，再次将服务切换回原服务器。
软媒产品部
2024 年 06 月 04 日
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