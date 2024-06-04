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首页 > IT资讯>微软

消息称微软 Azure 云部门将裁员数百人

2024/6/4 15:11:58 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 乌蝇哥的左手华南吴彦祖Diixx咩咩洋Coje_He 的线索投递！

IT之家 6 月 4 日消息，据 Business Insider 援引知情人士消息，微软将裁减 Azure 云计算部门的数百名员工

知情人士称，此次裁员主要涉及 Azure for Operators 和 Mission Engineering 等团队，其中一位知情人士估计，Azure for Operators 团队将裁减多达 1500 个岗位。

Azure for Operators 和 Mission Engineering 团队是为 Microsoft moonshots 而创建的组织一部分。这个更广泛的组织成立于 2021 年，被称为战略任务和技术（Strategic Missions and Technologies，SMT）。该组织由 Azure 前任老板 Jason Zander 领导，将量子计算和太空等前沿举措与政府云业务结合在一起。

此外IT之家今日早些时候获悉微软公司还将裁掉一些负责混合现实工作的员工。尽管裁员将影响负责 HoloLens 2 头显设备的部门，但微软仍计划继续销售该设备。

该公司曾宣布计划在 2023 年前几个月内裁员 1 万名，此后又进行了多轮裁员。微软没有回应最新裁员爆料。

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关键词：微软云azure微软裁员

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