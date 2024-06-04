消息称微软 Azure 云部门将裁员数百人

IT之家 6 月 4 日消息，据 Business Insider 援引知情人士消息，微软将裁减 Azure 云计算部门的数百名员工。

知情人士称，此次裁员主要涉及 Azure for Operators 和 Mission Engineering 等团队，其中一位知情人士估计，Azure for Operators 团队将裁减多达 1500 个岗位。

Azure for Operators 和 Mission Engineering 团队是为 Microsoft moonshots 而创建的组织一部分。这个更广泛的组织成立于 2021 年，被称为战略任务和技术（Strategic Missions and Technologies，SMT）。该组织由 Azure 前任老板 Jason Zander 领导，将量子计算和太空等前沿举措与政府云业务结合在一起。

此外IT之家今日早些时候获悉，微软公司还将裁掉一些负责混合现实工作的员工。尽管裁员将影响负责 HoloLens 2 头显设备的部门，但微软仍计划继续销售该设备。

该公司曾宣布计划在 2023 年前几个月内裁员 1 万名，此后又进行了多轮裁员。微软没有回应最新裁员爆料。

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