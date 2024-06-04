树莓派携手 Hailo 推出 AI 套件：功耗低于 2W、算力达 13 TOPS，售 70 美元

IT之家 6 月 4 日消息，树莓派也要拥抱 AI 浪潮，和芯片制造商 Hailo 合作推出 AI 套件，即将通过全球树莓派认证经销商网络销售，售价为 70 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币）。

这款 AI 套件由 M.2 HAT+ 和 Hailo-8L AI 加速器组成，该加速器功耗低于 2W，采用被动式散热设计，可以达到 13 TOPS。

IT之家附上主要卖点如下：

高效率： Hailo-8L 以最小的功耗实现高性能人工智能处理。

实时人工智能处理： Hailo-8L 拥有 13 个 TOPS，可实时处理物体检测、图像分类和语音识别等复杂任务。您的应用程序可以更加灵敏、更加智能。

无缝集成： 套件预装了 Hailo-8L，只需将其插入树莓派 5，即可使用。

强大的软件支持：完全集成到 Raspberry Pi 操作系统环境中，您可以通过 apt 软件包管理器轻松安装 Hailo 的软件包。其中包括设备驱动程序和神经网络库，因此您可以立即启动人工智能项目。

大多数人工智能应用都在云端运行，因为它们通常需要大量能源和计算能力才能工作。然而，人们已经开始制造更小的人工智能模型和处理器，它们所需的功耗更低，从而将人工智能带入便携式设备。

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