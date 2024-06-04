Adobe 售卖 AI 生成的“安塞尔・亚当斯风格”图片，惹怒摄影师遗产管理方

IT之家 6 月 4 日消息，知名图片素材平台 Adobe Stock 因销售由人工智能 (AI) 生成、模仿已故摄影大师安塞尔・亚当斯 (Ansel Adams) 作品的图片而陷入舆论漩涡。上周五，亚当斯遗产管理委员会在社交媒体上发布了一张截图，显示 Adobe Stock 上有标注为“安塞尔・亚当斯风格”的 AI 生成图片，并公开指责 Adobe 公司这种行为“令人忍无可忍”。

IT之家注意到，尽管允许在平台上发布和销售 AI 生成图片，但 Adobe Stock 的用户须拥有上传内容的相应权利或所有权，平台的“贡献者条款”明确禁止 “使用包含其他艺术家姓名或意图复制其他艺术家作品的提示词创建内容”。

面对指责，Adobe 回应称已删除相关侵权内容，并私下联系亚当斯遗产管理委员会要求未来直接沟通。然而，亚当斯遗产方面表示自 2023 年 8 月以来已多次直接联系 Adobe。

“如果您希望人们认真对待您在人工智能伦理和负责任开发方面的承诺，同时尊重创意界，我们建议您对像我们这样的投诉采取积极的处理方式，而不是将责任一味推卸给艺术家或艺术家遗产，让我们在你们的平台和规则下不停地为保护知识产权而战，”亚当斯遗产管理委员会在社交媒体上表示，“是时候停止浪费不属于您的资源了。”

Adobe Stock 副总裁马修・史密斯此前曾表示，公司会在用户提交素材后进行审核，审核方式包括“由经验丰富的审核员团队查看提交内容”。截至 2024 年 1 月，史密斯称，针对违规用户，公司目前能采取的最强硬性措施就是禁止其使用 Adobe Stock 平台。

“我们并不反对任何人从安塞尔的摄影作品中汲取灵感，” 亚当斯遗产管理委员会表示，“但我们强烈反对未经授权使用他的名字来销售任何产品，包括数字产品，这其中也包含 AI 生成的作品，无论是在生成过程中是否使用了安塞尔的名字，或将他的作品作为训练模型的数据。”

Adobe 公司的公共关系总监巴西尔・埃尔卡迪表示，公司正就此事“积极与安塞尔・亚当斯方面沟通”，并已因用户违反了平台条款而采取了“适当的措施”。亚当斯遗产管理方也感谢了 Adobe 删除图片的行为，并表示希望“这次能说到做到”。

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