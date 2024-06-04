哪吒汽车 CEO 张勇：哪吒 L 车型成功，周鸿祎有一半功劳

IT之家 6 月 4 日消息，哪吒汽车 CEO 张勇昨日发文，表示“听到一个冷笑话，最近也感受颇深：都不创业了，都去干企业家 IP 了”。评论区网友则怀疑他在内涵投资人周鸿祎。

对此，张勇今日发布长文表示“以正视听”，并对“企业家做 IP”话题进行了解释和说明。

IT之家附该说明重点内容如下：

做 IP 是企业的必修课，更具亲和力，更高的沟通效率；

有些企业家未必适合做 IP；

哪吒 L 上市以来，当前订单供不应求，工厂加班加点保供应；

海外市场，泰国和印尼工厂 6 月份开始大规模本地化生产，南美市场启动在即；

哪吒内部一致认为 L 这款车的成功，一半功劳是周鸿祎的；

周鸿祎作为投资人，投资了 19 亿。

哪吒 L 汽车于今年 5 月 26 日开启预售， 该车拥有 510 闪充版、510 闪充 PRO 版、510 闪充红衣版三种配置，预售价格为 14 万元起。

根据哪吒汽车官方披露的数据，哪吒 L 上市 72 小时累计订单破万，成绩确实还不错。

值得一提的是，张勇曾在哪吒 L 汽车首批交付现场深鞠躬，并向车主表达了感谢，给每位车主打开车门。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。