四核 N5095：威联通 TS-464C 四盘位 NAS 存储 1666 元新低

威联通 TS-464C NAS 存储 发布于 2022 年，日常售价 2599 元。

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据介绍，威联通 TS-464C 采用四盘位设计，搭载英特尔赛扬 N5095 四核心四线程处理器，内置 Intel AES-NI 加密引擎与内置 GPU 可加速影片转码，内置 2 个 2.5GbE 网络端口启用 SMB 3.0 多重通道 （自 QTS 5.1.0 起支持），无需增加额外成本升级网卡，即可获得 5GbE 的传输性能。预留两个 M.2 2280 PCIe Gen3 插槽，可添加大容量 NVMe SSD。

接口方面，包含：两个 2.5GbE 网口、一个 HDMI 2.0 接口（支持 4K 60Hz 视频输出）。

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