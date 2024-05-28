极空间企业级私有云 NAS P8 发布：12 盘位容量、双万兆网口，8999 元

IT之家 5 月 28 日消息，极空间今天 14:00 在“企业级解决方案战略发布会”上带来了企业级私有云 NAS P8，产品拥有 12 盘位，2 个万兆网口，电源支持热插拔，官方定价 8999 元，六月下旬开启预定。

IT之家附产品配置亮点信息如下：

极空间企业级私有云 NAS P8 支持长时间、高负载运行，CPU 采用 AMD R2314，ZEN 架构 4C4T，最高 3.5GHz 频率；GPU 部分为 AMD Radeon Graphics，1.2GHz 6CU。

极空间企业级私有云 NAS P8 配备服务器级 ECC 内存，采用 DDR 双通道，双插槽可拓展，同时支持错误检查和纠正技术。

在结构设计上，P8 采用快拆结构，电源、UPS 模块支持热插，支持免拆机更换；使用松不脱螺丝和单一底盖，无需工具，一次拆卸可更换全部配件。

P8 内置 8 个 SATA 接口，单盘支持 22TB；装载 4 个 M.2 接口，拥有 12 个盘位。外置接口拥有：

eSATA 接口 × 2

HDMI 2.0b × 1

Type-A 接口 × 4

Type-C 接口 × 1

10GEth 万兆网口 × 2

PCIe 3.0 接口 × 1

极空间企业级私有云 NAS P8 标配双冗余电源，内置 UPS 模组。CPU 采用双铜管 + 独立风扇散热，配备长寿面工业级智能双风扇，最大风量 69cfm，机身采用双独立风道设计，贯穿硬盘风道。同时，网口芯片配备独立散热器，SSD 硬盘预留 12mm 散热空间。

P8 采用全钢架机身，支持 4 层堆叠放置，硬盘和硬盘架采用硅胶隔离，硬盘架和机身悬浮隔离；SATA 板和机身采用软性连接，机体拥有硅胶脚垫隔绝震动。

极空间企业级私有云 NAS P8 支持钉钉等即有账号体系导入；支持 AD / LDAP 客户端同步账户；支持批量模版导入；支持 LDAP 账号服务；支持个人、群组灵活管理。

P8 账号角色独创能屏蔽业务数据的“运维管理员”；支持完整权限 Docker，可开放宿主机 SSH 和特权模式，配合远程访问功能，无需公网 IP，企业人员都可授权访问；虚拟机支持快速导入、导出，支持快照功能。

产品参数信息如下：

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