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20000Pa 大吸力：云鲸 S2 无线洗地机 2607 元新低 12 期免息

2024/6/4 21:39:25 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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云鲸 S2 无线洗地机今年 5 月 8 日开售，首发价 2899 元，主打 20000Pa 吸力 + 89AW 吸入功率。

今日京东叠加下方 4 张券，实付 2627.4 元新低 12 期免息：

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京东云鲸 智能洗地机 S2 多重优惠 2627.4 元领 100 元券

本次下单赠 2 个 79 元滤网 + 1 瓶 99 元清洁剂，晒单再返 20 元京豆，折合仅需 2607 元新低。

据介绍，这款洗地机拥有 20N 的滚刷下压力，同时采用 Max 强力回收系统 2.0, 开启后可以瞬间增大风机功率和出水量（Turbo 模式），号称能够“激发 5 倍溶污效率”。

此外，这款洗地机搭载“蓝光脏污”检测功能，号称能够识别更多脏污类型、更小直径脏污；同时还新增自动添加清洁剂功能，支持“40 天免手动添加清洁剂”。

IT之家注意到，云鲸 S2 还拥有双层交错 L 型梳齿刮条，配备滚刷正反转设计，支持 180° 躺平清洁的特色功能，机身完全躺平后可探入 15cm 高度的床底、茶几底和沙发底；同时扫地机采用三侧贴边滚刷设计，能够贴合墙角、桌角、沙发脚等边缘角落。

续航方面，S2 在安静模式下满水满电可连续工作 60 分钟，清洁面积约 400㎡。

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关键词：洗地机云鲸

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