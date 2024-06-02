180° 躺平贴边 + 3 期免息：小米米家无线洗地机 3 Pro 京东 1491 元送配件

小米米家无线洗地机 3 Pro 开售于 4 月 15 日，发售价为 1999 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 1491.4 元自营好价 + 3 期免息：

满 1890-200 元券：点此查看。

满 200-20 元补贴券：点此查看。

9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券。

加入购物车时选择以旧换新 *（可选电动牙刷等小家电），京东补贴 120 元。

PLUS 会员立减 7.6 元，晒单返 20 元京豆（详询客服）。

1899-7.6-200-20-40-120-20=1491.4 元，下单赠滚刷 * 3，滤芯 * 2，支持 180 天只换不修。

* 京东家电以旧换新不看成色与好坏，只要有这个家电的“尸体”即可。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

IT之家从产品详情获悉，这款新品支持 180° 灵活躺平、48.5° 扭转灵活走位，可在低至 13cm 家具底部穿梭。该产品支持 Superplana 2.0 躺平技术，可有效分离水气，防止污水进入风机，躺平时吸力依旧不减挡。刮条采用紧密加长梳齿结构，可剥离滚刷上的脏污头发，宠物毛发，减少缠绕。

该产品支持热水自清洁功能，热水最高温度 60℃，洗净后再搭配热风持续热烘，可避免冷水洗不干净直接热烘会加速细菌滋生扩散的问题。此外，该产品加入自来水即可电解制备杀菌水，无需额外耗材；采用实时活水杀菌洗地，支持 520 次 / 分钟冲洗。

其他方面，该产品采用低重心设计，自带牵引力，单手即可掌控。LED 大屏实时显示主机状态，语音播报清晰提示操作指令，支持标准模式、吸水模式、除菌模式、模式强化等。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】