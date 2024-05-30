180° 灵活躺平：小米米家无线洗地机 3 Pro 京东 1571 元 3 期免息

小米米家无线洗地机 3 Pro 开售于 4 月 15 日，发售价为 1999 元。

京东 618 大促期间，现在支付 100 元定金，预售价为 1899 元：

领取 200 元优惠券；

Plus 会员可立减 7.6 元；

以旧换新补贴 120 元；

到手价为 1571.4 元：

支持白条 3 期免息，180 天只换不修服务。

* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

IT之家从产品详情获悉，这款新品支持 180° 灵活躺平、48.5° 扭转灵活走位，可在低至 13cm 家具底部穿梭。该产品支持 Superplana 2.0 躺平技术，可有效分离水气，防止污水进入风机，躺平时吸力依旧不减挡。刮条采用紧密加长梳齿结构，可剥离滚刷上的脏污头发，宠物毛发，减少缠绕。

该产品支持热水自清洁功能，热水最高温度 60℃，洗净后再搭配热风持续热烘，可避免冷水洗不干净直接热烘会加速细菌滋生扩散的问题。此外，该产品加入自来水即可电解制备杀菌水，无需额外耗材；采用实时活水杀菌洗地，支持 520 次 / 分钟冲洗。

其他方面，该产品采用低重心设计，自带牵引力，单手即可掌控。LED 大屏实时显示主机状态，语音播报清晰提示操作指令，支持标准模式、吸水模式、除菌模式、模式强化等。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】