IDC 报告称苹果 Apple Watch 一季度销量同比大跌近 20%，血氧监测专利纠纷背锅

IT之家 6 月 5 日消息，苹果 Apple Watch 2024 年第一季度的出货量同比下降了近 20%，市场分析师将部分下滑归原因咎于苹果因血氧监测功能的专利纠纷而被迫暂时停止在美国销售最新款型号。

这起旷日持久的专利纠纷涉及苹果公司和医疗设备制造商 Masimo Corp. 及其姊妹公司 Cercacor Laboratorie，这两家公司在多起诉讼中成功指控 Apple Watch 的血氧监测功能侵犯了他们的专利。

去年年底，苹果被迫停止在美国销售 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2。此后经历了几次停售和恢复销售的反复，1 月 18 日正式恢复销售时，苹果被迫禁用了这些设备的血氧监测功能。

根据 IDC 分析师的说法，今年第一季度，Apple Watch 的出货量同比下降了 19.1%。他们将部分下滑的原因归咎于“某些手表型号的临时禁售”。

IT之家注意到，IDC 的报告还称，当季 AirPods 和 Beats 的出货量下降了 18.8%，分析师将下滑的原因归咎于“缺乏新款 AirPods”。该系列产品中最新款是 2022 年底发布的 AirPods Pro 2，而标准版第三代 AirPods 则是在 2021 年底发布。不过据传苹果计划在 2024 年推出第四代 AirPods，但 AirPods Pro 3 则要等到明年。

根据 IDC 的数据，今年前三个月，Apple Watch 和 AirPods 的总出货量为 2060 万台，同比下降了 18.9%。尽管如此，苹果仍以 18.2% 的市场份额位居可穿戴设备市场首位，几乎是第二名小米的两倍。

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