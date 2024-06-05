日本政府突击检查雅马哈发动机总部，车辆性能测试存在造假行为

IT之家 6 月 5 日消息，NHK 报道称，继对丰田汽车进行检查后，日本国土交通省今日开始对位于静冈县磐田市的雅马哈发动机总部进行检查。

雅马哈发动机公司被发现在不适当的条件下对一款在产车型进行了噪音测试，并存在其他违规行为。过去生产的两款车型在提交喇叭测试文件时，填写了另一款车的车辆识别码，其中一款在产车型已停止出货。

现场检查期间，国土交通省将检查发生违规行为的测试数据，并对负责人和高层进行询问，调查详细事实。

日本国土交通省 6 月 3 日宣布，鉴于日本大发工业等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为，日本国土交通省指示共 85 家汽车生产公司调查是否存在类似情况。

截至 5 月底，丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共 5 家公司在车辆性能测试等方面存在造假行为，日本国土交通省将根据道路运送车辆法对这 5 家公司进行调查。IT之家汇总涉及车型数量如下：

丰田汽车：7 款车型（3 款在产）

马自达：5 款车型（2 款在产）

雅马哈发动机：3 款车型（1 款在产）

本田汽车：22 款车型（均已停产）

铃木汽车：1 款车型（已停产）

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