丰田汽车数据造假事件发酵，日本政府今日展开突击检查

IT之家 6 月 4 日消息，丰田汽车昨日宣布，有 7 款车型在大规模生产中被赋予了不恰当的“型号名称”，影响了 2014 年至今年 4 月生产的 170 万辆汽车。

据《日本经济新闻》，针对涉及安全性的数据造假等严重不正当行为，日本国土交通省今日对丰田汽车爱知县总部进行了一轮突击检查。检查人员将对质量负责人进行询问，并分析相关文件，以查明事件来龙去脉。

日本国土交通大臣齐藤铁夫对此解释称：“我们将确认不正当行为的事实，并根据结果严格按照《道路运输车辆法》处理。”

值得一提的是，除丰田外，在被国土交通省要求进行内部调查的 85 家公司中存在不正当行为的还有马自达、雅马哈发动机、本田、铃木四家公司（截至 5 月底）。

对于首站为何选择丰田进行突击检查，国土交通省解释称，“考虑到车型和测试项目的数量，其影响最大”，并计划从 5 日开始，依次对剩下的 4 家公司进行突击检查。同时，国土交通省也将自行确认涉及不正当行为的车型是否符合标准。

日本国土交通省昨日宣布，鉴于日本大发工业等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为，日本国土交通省指示共 85 家汽车生产公司调查是否存在类似情况。截至 5 月底，丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共 5 家公司在车辆性能测试等方面存在造假行为，日本国土交通省将根据道路运送车辆法对这 5 家公司进行调查。IT之家汇总涉及车型数量如下：

丰田汽车：7 款车型

马自达：5 款车型

雅马哈发动机：3 款车型

本田汽车：22 款车型

铃木汽车：1 款车型

具体来看，丰田的问题车型认证申请涉及三款量产车型（卡罗拉 Fielder / Axio 和 雅力士 Cross）的行人和乘员保护测试数据不充分，以及四款停产车型（皇冠、Isis、Sienta 和 RX）的碰撞测试和其他测试方法错误。

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