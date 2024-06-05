爱迪生诞生地博物馆现由太阳能发电，爱迪生曾称“我愿意将我的钱投给太阳能”

IT之家 6 月 5 日消息，位于美国俄亥俄州米兰的托马斯・爱迪生诞生地和博物馆现已正式开始使用捐赠的屋顶太阳能系统发电。

IT之家注意到，此次捐赠由多家太阳能制造商和安装商共同支持，SolarEdge 公司提供了逆变器和功率优化解决方案，Meyer Burger 公司提供了屋顶太阳能电池板，Unirac 公司捐赠了支撑结构系统，而美国国家可再生能源合作伙伴公司则提供了专业技术和人力，负责安装屋顶太阳能系统。

爱迪生诞生地博物馆不仅将因此降低电费开支，还可以让参观者更多地了解爱迪生对优化和探索高效能源的兴趣。

历史记载显示，托马斯・爱迪生认识到了太阳能的潜力，并对此表示支持。据悉，1931 年爱迪生与亨利・福特和哈维・费尔斯通进行的一次对话中提到：“我愿意将我的钱投给太阳能，多么强大的能源！我希望我们不必等到石油和煤炭枯竭才去研究它。”

博物馆董事会成员罗恩・库尔 (Ron Cull) 表示，希望通过在这座标志性建筑上安装屋顶太阳能系统，重申爱迪生在电力发展方面的远见卓识。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。