33.24%！晶科能源基于 N 型 TOPCon 的钙钛矿叠层电池转化效率再创纪录

IT之家 5 月 30 日消息，IT之家从晶科能源官方微信公众号获悉，今日该公司宣布，公司基于 N 型 TOPCon 的钙钛矿叠层电池研发的取得重大突破，经中科院上海微系统与信息技术研究所检测，其转化效率达到 33.24%，大幅提升了晶科能源之前保持的同类叠层电池 32.33% 的最高转换效率，实现了累计 26 次打破光伏产品效率和功率世界纪录的成就。

该公司称，此次破纪录的钙钛矿叠层电池使用了其自主开发的 N 型高效单晶钝化接触 TOPCon 电池作为底电池，通过超薄 poly 钝化接触技术、新型绒面陷光技术、高透光率、高载流子迁移率中间复合层材料技术、钙钛矿界面混合材料钝化提升技术等多项材料技术创新，再度实现钙钛矿 / TOPCon 叠层电池转换效率突破。

晶科能源称，这一突破性的成果再一次证明了 TOPCon 作为太阳能主流电池技术的卓越性能，更展示了其与下一代钙钛矿叠层电池技术的完美融合能力，这意味着晶科能源再次打破单结晶硅电池效率极限，为太阳能领域的未来发展开辟了新的可能。

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