消息称一加平板本月发布：最高 16GB+512GB、重 585g

IT之家 6 月 5 日消息，博主 @差评帝今日发文，爆料了一加平板更多信息，他表示该平板将于本月发布。

博主表示，一加平板拥有 8GB+128G、8GB+256G、12GB+256GB、16GB+512GB 共 4 种内存配置版本，重量约 585g，提供深空灰、卡其绿两种配色。

另外，型号为“OPD2404”的一加平板通过 3C 认证后，现身 Geekbench 跑分数据库，确认将搭载骁龙 8 Gen3 处理器，预计为博主此次爆料的新品平板。

该款一加平板已经通过 3C 认证，搭载 67W 快充，爆料信息总结如下：

屏幕：12.1 英寸 3K 7:5 LCD，分辨率 3000*2120p ，304PPI，900nit 亮度

影像：8MP / 13MP

性能：骁龙 8 Gen3 + 16GB + 512GB；

续航：9510mAh 电池 + 67W 有线快充

其他：USB 3.2 Gen1 接口，Pencil2 智能笔，杜比视界、杜比全景声、 2D 面部识别

IT之家此前报道，一加国行产品线全面回归，后续将发布一加 Ace 3 Pro 手机、搭载骁龙 8Gen3 处理器的平板和圆形 OLED 全智能手表。

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