Chiron 继任者，布加迪全新 V16 混动超级跑车 6 月 20 日全球首发

IT之家 6 月 5 日消息，布加威将推出全新超级跑车（hypercar），延续 Veyron 和 Chiron 的血脉，后者最近已停产。这款尚未命名的车型将在 6 月 20 日全球首发，搭载全新混合动力自然吸气 V16 发动机。

布加迪将这款新车描述为“永恒的标志”（法语为 Pour l’éternité），布加迪表示，该车型以“美学、奢华和性能”为三大支柱，拥有“完全定制”的外观。

IT之家注意到，官方预告图展示了新车雕刻般的前引擎盖，标志性的马蹄形格栅。此前伪装原型车的谍照透露了更多关于新车设计细节的信息，新车似乎将之前车型的元素融合到一个更加流线型的车身中。

布加迪表示，新车的底盘将完全重新设计，暗示该车型不会采用 Chiron 的底盘架构，这种底盘架构也用于 Divo、Centodieci、La Voiture Noire、Mistral 和 Bolide 等更稀有的车型。值得注意的是，四涡轮增压 W16 发动机将为一款新的自然吸气 V16 发动机让路，辅以三台电动机。

布加迪 Rimac 首席执行官 Mate Rimac 表示，这台燃油发动机长达近 1 米，保持了中置布局。选择自然吸气 V16 发动机而不是性能相当但更传统的涡轮增压 V8 发动机，是为了保持布加迪的独特个性。

据报道，该动力系统由科斯沃斯公司共同研发。消息人士透露，V16 发动机排量为 8.3 升，最高转速可达 9000 转 / 分。仅汽油发动机预计就能产生约 1000 hp（1014 PS）的动力，再加上来自三个电动机的总共 340 hp（345 PS），使总输出功率达到约 1800 hp（1825 PS）。动力预计将通过一个八速双离合自动变速箱传送到所有四个车轮。

据报道，这款超级跑车从静止加速到 100 公里 / 小时只需 2 秒，到 200 公里 / 小时不到 5 秒，到 300 公里 / 小时不到 10 秒，到 400 公里 / 小时不到 25 秒，性能将超过其 Chiron 前辈。布加迪不再追求速度纪录，因此最高时速可能会限制在 445 公里 / 小时。

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