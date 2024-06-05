监管机构诉求拆分 Meta：收购 Instagram 和 WhatsApp 时隐瞒信息

IT之家 6 月 5 日消息，彭博社报道，美国联邦贸易委员会（FTC）在一份诉讼文件中表示，Meta 在联邦监管机构对 Instagram 和 WhatsApp 收购的初步审查期间隐瞒了信息，该诉讼旨在拆分这家社交网络巨头。

Meta 的前身为 Facebook，于 2012 年收购了照片分享应用 Instagram，并于 2014 年收购了消息应用 WhatsApp。FTC 对收购 Instagram 进行了深入审查，对收购 WhatsApp 只进行了简单的 30 天审查。

2020 年，反垄断机构起诉 Meta，指控其通过收购新兴竞争对手垄断了个人社交网络市场。Meta 寻求在审判前撤销此案，辩称其在这些应用程序上投资了数十亿美元，FTC 不应推翻其先前对合并的批准。

FTC 表示该案件涉及 Meta 在其文件中拥有，但在最初审查期间未提供的信息。当时应 Meta 的要求，FTC 只对这些交易进行了有限的审查，FTC 现在掌握了更多的证据，包括 Meta 在 2012 年和 2014 年未提供的收购前文件。

这并不是监管机构第一次指控 Meta 未能提供可能影响最初合并审查的信息，2017 年，欧洲反垄断监管机构因 Meta 在 WhatsApp 交易中提供误导性信息而对其罚款 1.1 亿欧元（IT之家备注：当前约 8.67 亿元人民币）。

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