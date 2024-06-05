西班牙将加强对儿童使用智能手机的保护措施：确保设备默认状态家长可控

IT之家 6 月 5 日消息，据路透社报道，西班牙在当地时间周二宣布了多项措施，包括确保智能手机默认情况下具有家长控制功能，这是保护当地儿童免受社交媒体有害影响的新举措之一。

西班牙司法部长 Feliz Bolanos 在内阁会议后表示，政府还将把制作涉及性内容的“深度伪造”人工智能生成图像、与儿童分享色情材料等行为定为刑事犯罪。

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除此之外，“数据保护”的同意年龄将从 14 岁提高到 16 岁，该国还将引入“数字限制令”，禁止部分用户以在线的方式联系他人。Feliz 表示，“我们希望让家庭放心，当他们的孩子在数字环境中时，他们可以确信西班牙政府会照顾他们。”

据悉，有关法案在成为法律之前，需要获得议会批准。

IT之家注：欧盟去年曾出台《数字服务法案》，其中包含了一部分针对儿童的具体保护措施。而与此同时，欧盟地区各国也纷纷开始启动立法进程，回应公众关切。

法国此前已经出台类似规定，所有联网设备必须默认提供家长控制功能；英国去年 10 月生效的《网络安全法》则要求，Facebook、Instagram 或 YouTube 等平台删除非法内容，并通过有效手段检查用户年龄是否已满 13 岁。

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