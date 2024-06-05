微软：国产解谜游戏《烟火》、生活模拟游戏《Rolling Hills》已加入 XGP

IT之家 6 月 5 日消息，微软 Xbox 官微今天午间宣布，《Rolling Hills》、《烟火》现已加入 Game Pass。其中，生活模拟游戏《Rolling Hills》可在主机、PC、云端游玩，国产恐怖解谜游戏《烟火》则仅限 PC 端。

IT之家附两款游戏介绍：

《烟火》

每个人都是时代中的小人物，每个人又都是故事的主角。

巧妙的叙事结构让悬念层层叠加，真相似乎就在眼前，但转眼又被迷雾覆盖。

这也是一个具有东方神秘主义和现实主义的故事。它怪诞离奇，但它或许就发生在这片土地的某个角落。

这是一段充满惊悚与未知的探索，你将跟随主角的步伐，揭开悲剧之下的真相。

游戏追求东方恐怖的含蓄。没有贴脸的恐怖图，甚至鲜有鬼魅的身影，但透骨的凉意会如影随形。

怀旧的水彩画风，凄冷的诡异氛围，令人回想起童年初次看鬼片的夜晚。

游戏中有很多具有时代感的彩蛋，这是我们这一代人的回忆。

你能体验到原汁原味的本土气息，也能感受到丝丝入骨的寒意。

游戏背景设置在 04 年前后的山中小镇，一场葬礼上的意外火灾牵扯出一宗已经结案的灭门惨案。新人警察林理洵在机缘巧合下重新调查灭门案，随着调查深入，受害者的过往慢慢浮出水面，案子真相却变得扑朔迷离。

《烟火》是一款中国本土题材的恐怖悬疑解谜游戏。故事发生在偏远的山中小镇，一场葬礼上的意外火灾牵扯出一宗已经结案的灭门惨案。新人警察林理洵在机缘巧合下重新调查灭门案。随着调查深入，受害者的过往慢慢浮出水面，案子真相却变得扑朔迷离……

《Rolling Hills》

卷寿司，交朋友

作为一台顶尖科技打造的寿司机器人，当上享誉世界的料理人、让自己的制造者自豪，是你一直以来的梦想。碰巧的是，Rolling Hills 的善良居民们正想找一位新星厨师来接管本地的寿司店，恰好给某个独一无二的机器人带来了独一无二的机会，让世界见证一下自己的厨艺。

《Rolling Hills》的玩法融合了生活模拟和餐厅经营，以提供生活中的简单乐趣为主题。在这款游戏中，你可以创作自己的食谱，购买完美的食材，帮忙把一座闲适小镇变成不容错过的美食目的地。这就卷起（寿司）来吧！

制作无人能挡的美味

收集适合镇上居民口味的新食谱，从当地市场采购新鲜食材，提高作品的风味和质量，成为一代寿司大师。

结交个性鲜明的朋友

与 Rolling Hills 的居民喝咖啡、聊聊天，帮助大家解决日常需求。通过共同努力，让镇上的每个人生活得更加美好！

实现经营餐厅的梦想

投入繁忙充实的工作之中，为顾客提供服务，赚取金币和好评。用提供加成的各种装饰来装扮你的餐厅，展现你的风格。