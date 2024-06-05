拥抱 Windows App SDK 副作用，微软 Win11 照片应用打开时间需 20 秒

IT之家 6 月 5 日消息，科技媒体 Windows Latest 在最新博文中指出，Windows 11 照片（Photos）应用升级至最新 2024.11050.3002.0 之后，拥抱 Windows App SDK 的“副作用”就是打开时间比以往更长了。

微软已经放弃了 UWP（Universal Windows Platform），转而拥抱完全支持 WinUI 3 的现代开发框架 Windows App SDK，在 Windows 11 照片应用中默认以中等完整性级别（medium integrity level）运行，不需要选择文件夹，可以直接保存编辑过的照片。

新版 Windows Photos 应用程序的另一个优点是，微软将多个进程合并为一个进程，因此在任务管理器中再也找不到类似“PhotosService.exe”这样的后台服务了。IT之家附上截图如下，打开任务管理器后，只有一个独立的 Win11 照片应用进程。

不过改用 Windows App SDK 之后也有“副作用”，应用打开时间会显示“准备就绪”屏幕，大约持续 20 秒时间，才会进入包含所有照片的主页。

打开 Windows Phone Link 和其他 Windows App SDK 应用程序时，也会出现同样的准备界面。

值得注意的是，微软应用商店目前提供经典版“照片”应用，如果无法忍受 20 秒的打开时间，或者对于新版的要求并不高，可以回归使用经典版。

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