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微软停止开发并废弃 NTLM 协议，Win11 24H2 和 Server 2025 仍保留使用

2024/6/5 9:04:37 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 5 日消息，微软于 6 月 3 日更新官方支持文档，宣布停止开发包括 LANMAN、NTLMv1 和 NTLMv2 在内的所有 NTLM 版本，并已经完全废弃该身份认证协议。

IT之家去年 10 月报道，微软宣布新一轮过渡计划，弃用 NTLM 身份认证方式，让更多企业和用户过渡使用 Kerberos。

微软安全官方博客今年 5 月再次发布博文，为了响应安全社区的强烈要求，计划在 2024 年下半年的 Windows 11 中弃用 NT LAN Manager（NTLM）。

而在最新支持文档中，微软明确下个 Windows 年度更新、下个 Windows Server 更新中，用户可以继续使用 NTLM 协议，但后续调用 NTLM 会替代调用 Negotiate，而 Negotiate 会优先使用 Kerberos 进行身份验证，只有在必要时才调用 NTLM。

据悉微软为实现这一目标主要进行了两项重要工作：

  • 一方面是扩展 Kerberos 的应用场景。在 Windows 11 系统中，为 Kerberos 引入了 IAKerb 和本地 KDC，分别实现了在多样化的网络拓扑环境和本地账户环境中使用 Kerberos 进行身份验证。

  • 另一方面修复了现有 Windows 组件中内置的 NTLM 硬编码组件。将这些组件转而使用 Negotiate 协议，以便可以使用 Kerberos 代替 NTLM。通过迁移到 Negotiate 协议，这些组件服务将能够支持本地和域账户使用 IAKerb 和 LocalKDC 验证。

IT之家注：NTLM 是一个微软专用协议，它基于挑战 / 响应模型认证用户和计算机，使用挑战 / 响应模型来证实客户端的身份，而不需要在网络上发送口令或散列的口令，是所有 Windows NT 系列产品都使用的认证方式。

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关键词：Win11微软

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