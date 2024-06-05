Debian Linux 系统安装程序将支持 systemd-boot 引导

IT之家 6 月 5 日消息，Debian Linux 操作系统的开发者 Luca Boccassi 透露，正在为 debian-installer 支持 systemd 引导，意味着 Debian 系统安装程序将迎来 GRUB 引导的替代方案。

最新提交的补丁文件显示，首个支持版本中，只有在 Debian 安装程序中开启专家模式才能使用 systemd-boot 引导。但随着时间的推移，经过充分的测试并解决 UEFI 安全启动集成后，systemd 引导方式可能会向所有用户开放。不过，开发者仍计划让 GRUB 继续作为 Debian 的默认引导加载程序。

这一初步支持已通过合并请求。预计到下一个 Debian 版本 Debian 13“Trixie”发布时，将会迎来新的进展，该版本可能会在 2025 年首次亮相。

IT之家注：systemd 是一款初始化系统工具，许多流行的 Linux 发行版默认运行 systemd，整体定位速度快且开销小。

GRUB 是一个来自 GNU 项目的启动引导程序，它允许用户选择要启动的操作系统和启动参数，并提供一个交互式命令行界面。

▲ GRUB 界面

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。