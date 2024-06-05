华硕无畏 Pro15 2024 高通版上架：骁龙 X Elite、32GB+1TB，7999 元

IT之家 6 月 5 日消息，华硕今日上架了无畏 Pro15 2024 高通版，搭载骁龙 X Elite 处理器，6 月 18 日零点开售，32GB+1TB 版本售价 7999 元。

无畏 Pro15 高通版搭载 12 核骁龙 X Elite 处理器，采用 4nm 制程，算力可达 45 TOPS。

无畏 Pro15 高通版搭载 70Wh 电池，30 分钟可快充 50%，官方称续航最高可达 18 小时，支持 USB-C 5-20V 充电，电池寿命提升 20%。

无畏 Pro15 高通版搭载华硕冰锋散热，采用双风扇双热管设计，有四挡散热模式可调，高效模式下可达 45W 性能释放。

无畏 Pro15 高通版采用全金属机身，厚度 13.9mm，重量 1.4kg，支持 180 度展开。

无畏 Pro15 高通版采用 OLED 屏，分辨率为 2880x1620，刷新率 120Hz，峰值亮度 600 尼特，IT之家附屏幕详细参数如下：

这台电脑搭载 2 个全功能 USB4 40Gbps 接口、2 个 USB-A 5Gbps、HDMI 2.1 TMDS、读卡器和 3.5mm 音频接口，同时支持 Wi-Fi 7。

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