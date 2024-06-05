蔚来汽车获准在国内建设第三家工厂：总产能将突破 100 万辆，逼近上海特斯拉工厂规模

IT之家 6 月 5 日消息，据路透社报道，三位知情人士透露，蔚来汽车已获批在中国建设第三家工厂，该工厂的批准产能为 60 万辆，三家工厂总产能将增至 100 万辆，几乎与特斯拉上海工厂的规模持平（110 万辆）。

匿名消息人士称，按销量计算，蔚来汽车是中国第八大电动汽车制造商，该公司已开始建设第三座工厂，即 F3 工厂，但目前尚不清楚该工厂何时开始大规模生产。

知情人士补充说，F3 工厂位于安徽省淮南市，将主要为蔚来子品牌“ONVO 乐道”生产车辆。

蔚来告诉路透社，该公司已经开始建设第三家工厂，初步产能将达到 10 万辆。该扩张计划旨在满足对蔚来和乐道品牌汽车不断增长的需求。“我们现有工厂的产能不足以满足市场需求。蔚来不存在产能过剩的情况。”

当被问及 F3 工厂后续是否会扩大产能至 60 万辆时，蔚来并未回应。

蔚来子品牌乐道的首车 L60 已在今年 5 月开启预售，定位家庭智能电动中型 SUV，定价 21.99 万元起。

IT之家还查询到，蔚来汽车科技（安徽）有限公司第三制造基地分公司已于 5 月 14 日成立，负责人为蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。