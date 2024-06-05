双屏 OLED 笔记本 GPD DUO 配置公布：R7-8840U、Oculink 接口、80Wh 电池

IT之家 6 月 5 日消息，GPD 昨日公布了 GPD DUO 双屏 OLED 笔记本的详细配置信息，将搭载锐龙 7 8840U 处理器与 Oculink 接口，内置 80Wh 电池。

性能方面，GPD DUO 搭载锐龙 7 8840U 处理器（8C16T Zen 4、12CU RDNA 3 核显），搭配双风扇双热管散热系统，出厂默认 35W TDP、最高可达 60W 性能释放。

此外，GPD DUO 板载 16GB / 32GB / 64GB LPDDR5x 7500 MT/s 内存，众筹与预售时可能会增加 96GB 版本；提供两个 M.2 2280 固态硬盘插槽。

GPD DUO 采用“双 13.3 英寸极光 AM-OLED 全面屏”，分辨率为 2880 × 1800，支持 60Hz 刷新率、10 点触控与 MPP 协议的 4096 级压感。

这块屏幕峰值亮度 500 尼特，拥有原生 10bit 色深，覆盖 100% Adobe RGB 与 100% DCI-P3 色域，经出厂校色以确保 Delta E < 1。

此外，副屏上的 USB-C 接口支持 DP Alt Mode 视频输入，可连接游戏主机充当便携显示器使用。

拓展性方面，GPD DUO 提供 Oculink 显卡拓展坞接口、USB4 与 2.5GbE 有线网口在内的众多接口，还搭载分辨率 2592 x 1944 的高清摄像头与 80Wh 电池。

IT之家注意到，GPD DUO 还采用铝合金外壳与 1.3mm 背光键盘，厚度为 24mm，重量参数暂未公布。

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