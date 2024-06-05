“企业家 IP”成香饽饽，淘宝直播宣布推出“0 门槛”全托管服务

IT之家 6 月 5 日消息，淘宝直播今日官宣面向企业家推出一项直播全托管服务。

据淘宝直播官方宣称，这项服务不仅没有任何的门槛，只要是有意为自家企业代言的 CEO，都可以上淘宝开播，淘宝直播还将为其提供从货盘到直播间运营的一站式服务，内部给该项目起的代号为“勇往直前的 CEO”。

据悉早在今年 2 月份，淘宝组建了直播电商公司，为有意入淘开播的明星、KOL（意见领袖）、MCN（网红经济机构）提供为期半年的全托管运营服务。在今年 618 期间，多位明星采取了此类托管的模式进驻淘宝进行直播带货。

近年来，以小米雷军、华为余承东为代表的企业家“自带”流量，让一些企业家争相模仿，纷纷走向公众台前欲打造“企业家 IP”营销自家企业。较早进驻淘宝的企业家包括了俞敏洪、罗永浩、张兰、李国庆等，近期较为火的企业家是钟薛高创始人林盛，其直播来偿还员工的欠薪以及供应商的货款，甚至直接在直播间实时更新欠薪员工的数量。

据淘宝官方账号显示，面向企业家推出的直播全托管服务将向企业提供包括六个方面的资源支持：

CEO 入淘开播全周期规划

流量支持账号冷启动

选品盘货的官方兜底服务

佣金分润合作

提供场地和设备支持

覆盖全网的传播宣发资源

IT之家注意到，京东平台也在大力发展直播带货，甚至在今年 4 月推出了刘强东 AI 数字人“采销东哥”，不到 1 小时直播间观看量超 2000 万。

哪吒汽车 CEO 张勇日前也发文吐槽，表示“听到一个冷笑话，最近也感受颇深：都不创业了，都去干企业家 IP 了”，并称“做 IP 是企业的必修课，更具亲和力，更高的沟通效率；有些企业家未必适合做 IP”。

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