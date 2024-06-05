结合一体式与分体式水冷特点，EK 推出 Nexe 系列水冷散热器

IT之家 6 月 5 日消息，EK 在 Computex 2024 台北国际电脑展推出结合了定制分体式水冷与 AIO 一体式水冷特点的 Nexe 系列产品。

EK 称 Nexe 是一条从零开始全新设计的产品线，其冷头等关键部件采用与 AIO 水冷相同的一体注塑工艺制造，以实现性能、设计与价格之间的平衡。

此外，Nexe 取消了螺纹设计，全部使用简单的推入式接头：锁定到位后形成气密密封，同时允许水管自由旋转，以简化用户的安装过程。

Nexe 显卡冷头采用模块化设计，由通用 / 适用于特定 GPU 型号的冷却核心与覆盖整个 PCB 的散热器组成：

单个 Nexe GPU 冷却核心可覆盖 RTX 4080 和 4090 显卡的 GPU 核心与显存

PCB 上的其他关键部件则采用专为每个型号 CNC 加工的大面积铝型材冷却

Nexe 水冷系统还包括集成水泵式水箱，提供 D5 与 DTX 水泵版本可选，搭载两个 QDC 快拆接口。

IT之家注意到，EK 还同期推出水冷管理维护工具 EK-Pro DFF，实现快速注水、清洗管路等功能。

该装置与四个大型容器相连：新冷却液、清洗液、冲洗剂与废水，采用触屏界面交互，可轻松完成自动任务。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。