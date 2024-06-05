Type-C 模块化串联，迎广推出 Lynx LN 风扇和 LR36 一体式水冷

IT之家 6 月 5 日消息，迎广在 2024 台北国际电脑展上推出其首款模块化串联式风扇 Lynx LN 系列。

与其他“积木”风扇不同的是，迎广在 Lynx 系列中使用了 Type-C 这个常见接口作为风扇串接接头。

IT之家注意到，迎广在这些风扇的针脚方面没有遵循 USB IF 的官方定义，因为 Lynx 风扇配套的 Type-C 延伸线材与其他设备不兼容。

Lynx LN 系列目前仅有 120mm 一种规格，包含黑色版本 LN120 和白色版本 LN120P。

LN120 (P) 风扇为 12028 加厚规格，采用 PBT 和 PC 材质，搭载长效油封轴承。该风扇采用半框设计，支持 ARGB，灯效可从无框区域倾泻而出。

LN120 (P) 风扇参数如下：转速区间 900~2200 RPM，风量 24.95~61.2 CFM，静压 0.51~3.04 mmH 2 O，噪声 17.2~25.5 db (A)。

迎广还一并推出了 LR36 一体式水冷 CPU 散热器。该散热器搭载了 3 颗 LN120 风扇，水冷头部分搭载一块可显示 CPU 温度 / 频率的 LCD 显示屏。

LR36 水冷散热器采用 27mm 厚度的铝合金冷排，搭配尼龙编织网橡胶管，水泵转速 3100 RPM。

迎广表示，LR36 散热器既可用于 AMD FMx 系列等古早主板，也面向未来，支持英特尔的 LGA 1851 平台。

2024 台北国际电脑展专题

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