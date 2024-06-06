松下 Lumix GH7 相机发布：内置 ProRes RAW、32-bit 浮点录音，售价 2199 美元

IT之家 6 月 6 日消息，松下公司在今天召开的“Cine Gear Expo 2024”发布会活动中，发布了全新的 Lumix DC-GH7 相机，是该公司针对视频拍摄者推出的高端相机。

松下 Lumix DC-GH7 内部支持 ProRes RAW 格式录制，32-bit 浮点录音，支持录制 4K@120p 视频。IT之家附上该相机主要规格如下：

2520 万像素 BSI CMOS 传感器，带 parallel readouts 功能

相位混合自动对焦

支持 ProRes RAW 和 ProRes RAW HQ 内部录制

32 位浮点音频采集

UHD 或 DCI 4K 10-bit 4:2:2，最高 60p

慢镜头 UHD 或 DCI 4K，10-bit 4:2:0，最高 120 帧 / 秒

5.7K 全宽捕捉，分辨率高达 60p

5.8K 全传感器“open gate”/变形拍摄，最高 30p

60 fps 连拍，带自动对焦和预捕捉功能

支持存储到移动硬盘

为照片和视频提供实时 LUT 支持

Lumix Lab 应用程序集成

1 个 B 型 CFexpress、1 个 UHS-II SD 插槽

可倾斜 / 全关节式后屏幕

松下 Lumix DC-GH7 的建议零售价为 2199 美元（IT之家备注：当前约 15929 元人民币），与 2022 年推出的 GH6 相同。预计将于 2024 年 7 月发货。

松下 Lumix DC-GH7 相机将支持 ARRI LogC3 录制 10-bit 视频，不过用户需要额外购买升级密钥（199.99 美元）解锁。

ARRI LogC3（对数伽玛曲线，保留更多动态范围，提高后期制作的灵活性，简化解释）用于 ARRI 摄像机，顾名思义，它是 ARRI Log 的第三代产品。

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