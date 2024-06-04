松下发布全新 Let's Note 系列笔记本电脑：采用圆形触控板，搭载酷睿 Ultra 处理器、复古 VGA 接口

IT之家 6 月 4 日消息，日本松下公司一直致力于研发专业人士使用的电脑，其 Let's Note 系列尤为知名，该系列因其圆形触控板设计在日本广受欢迎。

时隔一年，松下再次更新了这一经典系列，推出了 Let's Note FV5、Let's Note SR4 和 Let's Note QR4 三款新品。这些笔记本将于 6 月 14 日起在日本发售，起售价约为 1500 英镑（IT之家备注：当前约 13890 元人民币）。由于面向日本市场，海外发售渠道通常较为有限，老款机型偶尔会在第三方平台出现，但预装的 Windows 11 系统可能为日语版本。

三款新品均标配了适用于商用设备的 Windows 11 Pro 操作系统，并延续了 Let's Note 系列标志性的方形机身和圆形触控板设计。内部配置方面，除低配版搭载酷睿 Ultra 5 处理器外，其余均搭载酷睿 Ultra 7 处理器，同时集成锐炫显卡。用户可选配 16GB 或 32GB 内存，存储空间则提供 512GB、1TB 和 2TB 的固态硬盘可选。

为迎合当下轻薄化的潮流，三款新品均配备了 14 英寸 2160 x 1440 分辨率显示屏，整机重量控制在约 1.1kg 左右。此外，新品还加入了 Wi-Fi 6E、nano SIM 卡槽和 SD 卡槽等实用接口。值得一提的是，新品还支持 5G 网络连接。

接口方面，新品提供 2 个 USB 3.1 Type-C 口（支持 Thunderbolt 4、USB Power Delivery）、3 个 USB 3.0 Type-A 口、LAN 口（RJ- 45) 、VGA 口 、HDMI 口。

松下表示，在典型使用情况下，新品的续航时间约为 9 小时，考虑到目标用户群体主要是在办公室使用，偶尔携带外出，这样的续航表现基本够用，不过具体续航还是要视所选的 CPU 和 GPU 配置而定。

配色方面，除了传统的商务灰色之外，松下还推出了全新的花瓣金和雾面紫。

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