苹果承诺为 iPhone 15 系列提供 5 年安全更新，实际情况更乐观

IT之家 6 月 6 日消息，过去，苹果一直对 iPhone 的安全更新和软件更新支持时长含糊其辞。然而，由于英国一项特殊的法律法规，苹果现在做出了明确承诺。

根据一份公开的监管文件，苹果承诺至少为其最新的 iPhone 15 系列手机提供五年（从发布之日起）的支持。这份承诺主要针对安全更新，也就是说苹果至少会为 iPhone 15 提供 5 年的安全更新，时限从 2023 年 9 月手机发布时开始计算。

Android Authority 网站的 Mishaal Rahman 指出，与一些主要竞争对手相比，苹果承诺的支持时间更短一些，例如三星和谷歌都保证为其旗舰设备提供 7 年的更新，不仅包括安全更新，还包括安卓操作系统的更新，这比苹果承诺的五年要长两年。

但苹果实际上有点保守了，Rahman 称：“不过，值得称赞的是，苹果长期以来一直为其各种 iPhone 设备提供超过五年的安全更新。一些 iPhone 在发布六年甚至更长时间后还能收到安全更新，这远远超过了绝大多数安卓设备所能获得的支持。因此，虽然三星和谷歌在软件支持的保证年限上暂时领先于苹果，但这并不意味着 iPhone 用户就不能像安卓用户一样长时间使用他们的手机。”

IT之家注意到，苹果过去一直为 iPhone 提供远超其五年承诺的更新支持。例如，iOS 15 今年 3 月发布了一个安全更新，而 iOS 15 在 iPhone 6s 上运行，这款设备已有近 9 年的历史。

苹果没有与三星和谷歌一样承诺提供七年的更新时长似乎有些奇怪，但 iPhone 用户不必担心他们的设备会在五年后失去安全更新支持。苹果以往的更新记录证明，实际支持时长会更长。

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