苹果将在 iOS 17.5.2 中修复屏幕使用时间漏洞，防止儿童绕过家长控制

IT之家 6 月 5 日消息，相信大家近年来经常会看到一些沉溺于网络游戏、短视频应用的问题，而青少年就更不用说，其学习生活甚至健康都已经开始受到手机等智能设备的消极影响。

针对愈发严重的手机成瘾问题，苹果在 iOS 12 中推出了“屏幕使用时间”功能，从而让用户决定如何使用自己的设备，同时还可以在自己的设备或孩子的设备上对想要管理的内容设定时间限额和访问限制。

“屏幕使用时间”会显示你在 App、网站等方面所花费的时间，同时你也可以获取你和家庭成员如何使用设备相关的信息（IT之家注：包括使用了什么 App 和网站，以及拿起设备的频率）并进行限制。

然而，自从这一功能推出以来，就一直存在一个 Bug—— 用户（包括未成年人）只需在 Safari 地址栏中输入一串特殊字符即可随意浏览网上的内容，无论是色情还是暴力内容，甚至还可以在 Google 上搜索“如何购买可卡因”，而且为孩子设置的应用使用时间限制（例如 YouTube 限制使用一小时）也完全没用。

据《华尔街日报》，苹果将在下一个 iOS 版本更新中修复该漏洞。据称，这一漏洞早在三年前就已经被安全研究人员挖出并多次向苹果报告过，而苹果却一直选择无视。也正是由于苹果的不重视，很多家长已经无法相信这一功能。

苹果发言人表示，公司“意识到开发者的底层网络技术协议存在问题，该问题允许用户绕过网络内容限制”，而苹果“计划在下一次软件更新中修复该问题”。

苹果表示，他们“非常重视有关屏幕使用时间问题的报告，并一直在持续改进”，其中包括最新版本 iOS 17.5 中的“重大屏幕使用时间漏洞”，而对于在之前的三年里忙什么却只字不提。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。