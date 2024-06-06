苹果不会强推，消息称用户可选择是否启用 iOS 18 的 AI 功能

IT之家 6 月 6 日消息，即将登陆 iOS 18 及其他苹果平台的 AI 功能让许多用户兴奋不已，但与此同时，一些人对隐私问题也抱有合理的担忧。

据彭博社报道，苹果公司意识到了这一点，他们计划将部分 iOS 18 的 AI 功能不仅做到注重隐私，而且仅在用户选择加入的情况下才会启用。

IT之家注意到，彭博社的 Mark Gurman 在其文章中提到，根据苹果计划将聊天机器人与其软件集成的深度，这可能意味着 OpenAI 公司可以访问个人信息，这会令一些用户感到不安。不过，据知情人士透露，苹果将把新的 AI 功能设置为可选择加入的服务。因此，如果用户担心隐私泄露，可以选择不启用。目前尚不清楚 这仅限于 OpenAI 的聊天机器人功能，还是涵盖了其他方面。

总之，对于担心苹果与 OpenAI 新合作以及将 ChatGPT 整合到 iOS 18 的用户来说，可以放心的是，苹果不会强推该功能。该功能将默认关闭，只有用户明确选择加入才会启用。

9to5mac 认为，这一举措非常合理，因为苹果无法完全控制 iOS 18 聊天机器人的运作方式。由于他们计划将聊天机器人功能外包给 OpenAI 或谷歌等公司，因此所能构建的隐私保护措施将少于自行研发聊天机器人时提供的保障。

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