苹果 iPhone / Apple Watch 被曝本月起不再将“单根发丝状裂纹”纳入标准保修

IT之家 6 月 6 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天发布博文，表示从多条消息源处获悉，苹果公司计划本月调整 iPhone 和 Apple Watch 的维修和标准保修政策，不再将“单根发丝状裂纹”纳入标准保修范围。

IT之家注：iPhone 和 Apple Watch 用户当前在标准保修期内，设备上没有明显的其它损坏，或者没有明显的撞击点导致裂纹，那么屏幕出现“单根发丝状裂纹”（single hairline cracks），苹果官方会提供相应的保修。

消息称苹果公司本周分发给苹果专卖店和苹果授权服务提供商的更新中，更新了维修策略，规定所有“单根发丝状裂纹”不再属于保修范围内，要求服务提供商必须将其作为“意外损坏”处理。

这意味着，即使你的设备上没有其他损坏或撞击点，如果你想要通过官方渠道保修，那么依然需要支付相关费用。目前，这一变化只适用于 iPhone 和 Apple Watch，在 iPad 和 Mac 的保修期内，苹果仍对“单根发丝状裂纹”进行维修。

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