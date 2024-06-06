夏威夷火山拆除首架望远镜，缓解天文研究与原住民文化冲突

IT之家 6 月 6 日消息，位于夏威夷岛的莫纳克亚火山（Maunakea）是当地原住民心目中的圣地，他们认为这里是“大地与天空相遇”的地方。然而从 1960 年代以来，这座火山上却陆续建造了 13 台天文望远镜，这引发了原住民的强烈抗议，他们认为在神圣的火山上建造望远镜是对神灵的冒犯。

多年来，天文学界一直在努力平衡科学研究需求和夏威夷原住民文化保护之间的关系。莫纳克亚火山之所以备受天文学界青睐，是因为其拥有无与伦比的观测星空条件。

近期，计划在莫纳克亚火山上建造的三十米望远镜 (TMT) 项目更是将这一矛盾推向了顶峰。建成后，TMT 将成为世界上第二大望远镜，也是莫纳克亚火山上口径最大的望远镜。

然而，TMT 项目的未来仍不明朗。美国国家科学基金会 (NSF) 表示，他们只能为 TMT 或位于智利的巨大麦哲伦望远镜 (GMT) 项目之一提供资助。目前，专家小组正在评审决定资助哪个项目。落选的项目仍有可能通过私人捐助继续推进，但 TMT 项目能否最终落地莫纳克亚火山仍悬而未决。

为了更好地与夏威夷原住民合作，夏威夷大学将莫纳克亚火山的望远镜管理权移交给了新成立的“莫纳克亚管理局”。该机构由地方政府、夏威夷大学以及天文台代表组成，同时还将吸纳熟悉夏威夷文化的人士，共同商讨莫纳克亚火山的最佳使用方式。

作为协议的一部分，夏威夷大学同意拆除三架现有的望远镜，以期获得建造 TMT 项目的许可证。其中，夏威夷希洛大学用于教学的 36 英寸口径“霍库克亚望远镜” (Hōkū Keʻa) 已完成拆除工作，这是首个被拆除的望远镜。

霍库克亚望远镜拆除工作

拆除望远镜并非简单粗暴的拆除作业，而是需要遵循夏威夷大学“莫纳克亚综合管理计划”中规定的“退役计划”。该计划包含四个步骤：首先是发出关闭望远镜的意向声明；其次是进行环境影响评估和现场勘测；然后是小心拆除望远镜、天文台穹顶以及相关建筑和设施；最后是将拆除场地恢复到原始状态，并监测三年以评估恢复工作对当地野生动物的影响。

霍库克亚望远镜的拆除工作始于 2023 年 4 月，耗资 100 万美元（IT之家备注：当前约 724.9 万元人民币）。接下来还将拆除口径达 10.4 米的加州理工学院毫米波天文台 (CSO)，该天文台始建于 1986 年，但随着智利阿塔卡毫米波大阵列 (ALMA) 等新设备的出现，它于 2015 年停用。这台以提出建造 CSO 概念的天文学家罗伯特・莱顿 (Robert Leighton) 命名的莱顿望远镜天线已于 2023 年圣诞节前拆除，穹顶和其他天文台基础设施的拆除工作正在进行中，预计耗资 400 万美元（当前约 2899.7 万元人民币）。

第三个被拆除的望远镜将是英国红外望远镜 (UKIRT)，这台口径 3.8 米的望远镜最初由英国拥有和运营，但于 2014 年移交给了夏威夷大学，此后一直以无人值守的自动模式运行。根据与莫纳克亚管理局达成的协议，如果 TMT 项目获得批准，那么到 2033 年还必须拆除另外两台望远镜。

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