可降至-9℃：努比亚红魔散热器 4 Pro 磁吸版 87 元再降价（上市价 249 元）

努比亚红魔散热器 4 Pro 磁吸版去年四月开售，定价 249 元。

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到手价为 87.84 元起：

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红魔散热器 4 Pro 磁吸版搭载 Redmagic 4.0 红魔第四代半导体制冷技术，搭配定制 TEC 半导体，可有效阻断热量回溯，制冷效果提升 20%。

此外，在创新涡轮风道、合金涡轮散热鳍片以及定制制冷硅胶的加持下，红魔散热器 4 Pro 磁吸版至高可降至-9℃。

红魔散热器 4 Pro 磁吸版外观设计融合合金透明元素，金属外壳 + 铝合金中框 + 透明机甲，造型炫酷且具辨识度。

支持 iPhone 系列直接磁吸，非磁吸手机可配合磁吸片或拉手，简单易用。

搭配 12 颗 RGB 环状灯带炫酷呼吸灯，支持炫彩、呼吸以及流水等多种模式。

这款散热器内置 Redmagic AI 温控算法，可实时检测手机电池温度并自动调节散热器功率，保证手机安全运行。

IT之家附红魔散热器 4 Pro 磁吸版参数信息：

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