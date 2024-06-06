《歧路旅人 2》今日登陆微软 Xbox 加入 XGP，《歧路旅人》登陆索尼 PS5/4

IT之家 6 月 6 日消息，Square Enix 今日宣布，《歧路旅人》（又称“八方旅人”）正式登陆索尼 PS5、PS4 平台，《歧路旅人 2》正式登陆 Xbox Series X、Xbox Series S 以及微软 Windows 商店，并加入 Xbox Game Pass。

IT之家附价格信息：

《歧路旅人 2》发布于去年 2 月，目前已经登录 PS5、PS4、Switch、PC 平台。游戏的故事发生在索里苏提亚大陆，玩家需要扮演出身迥异，各怀绝技而又各有所求的八名旅人中其中一人，踏上他们的旅途，本作目前在 Steam 国区售 379 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。