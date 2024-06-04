消息称游戏《歧路旅人 II》本月内登陆微软 Xbox 平台，首发加入 XGP 服务

IT之家 6 月 4 日消息，据外媒 Exputer 爆料，《歧路旅人 II（Octopath Traveler II，注：官方游戏名为“II”，并未使用“Ⅱ”符号）》将于本月晚些时候登录 Xbox 平台，首发加入 Xbox Game Pass 服务，而初代《歧路旅人》据称也一同进入该订阅服务中。

据介绍，《歧路旅人 II》发布于去年 2 月，目前已经登录 PS5、PS4、Switch、PC 平台。游戏的故事发生在索里苏提亚大陆，玩家需要扮演出身迥异，各怀绝技而又各有所求的八名旅人中其中一人，踏上他们的旅途，IT之家获悉，本作目前在 Steam 国区售 379 元。

故事的舞台设定在隔着一片海洋，分为东西两大陆的“索里斯帝亚”地域。

这个时代开启了海上航线，大型船只在海上络绎不绝，运用蒸汽这一新技术的发明如雨后春笋般出现。

人们为丰富多样的产业与文化欢欣雀跃的同时，世界上也有人因战乱、疾病和饥荒而黯然泪下。

你将在此化身为出生地不同、旅行目的各异，且各怀特殊专长的八位旅人之一，自由地踏上旅程。

启程吧，展开专属于你的故事。

特色

从八位新旅人中选择一位作为主角展开冒险，这些旅人各自出身地不同，旅行目的和专长也各异。

以像素风格融合 3DCG 的“HD-2D”画面效果，实现了更进一步的进化。

故事的舞台设定在隔着大海，文化丰富多样的东西大陆“索里斯帝亚”，新技术在这片土地上蓬勃发展。在这个日夜面貌千变万化的世界中，尽情探索每个角落吧。

使用每位主角特有的行动“地图指令”，能与城镇居民同行、进行战斗、获取道具…… 要前往何方，要做什么──全都由你决定。

本作依旧保有能通过职业和技能的搭配，自由培育角色的系统，以及通过破防与增幅进行战斗的爽快策略感，当然也加入了全新系统，敬请期待。